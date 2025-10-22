Scintille Caulonia-Città Metropolitana: la frecciata di Cagliuso e la risposta di Falcomatà e Mantegna, “stucchevole”

“Fuori luogo la presa di posizione dell’amministrazione comunale di Caulonia secondo la quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria affronti i problemi riguardanti il territorio ionico con inerzia”. E’ quanto dichiarano in una nota il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e il Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici della Città Metropolitana Domenico Mantegna, aggiungendo che: “risultano stucchevoli, e strumentali, le parole del Sindaco Cagliuso che dovrebbe conoscere bene l’impegno e l’attenzione della Città Metropolitana rivolta al Comune di Caulonia, sia dal punto di vista degli interventi riferiti alle infrastrutture viarie ma anche in termini di valorizzazione culturale, sportiva, artistica ed identitaria del territorio dell’alto jonio reggino”.

“L’investimento complessivo lungo le strade provinciali del territorio di Caulonia – sottolineano – è di oltre 4 milioni di euro; infatti, sono in corso di completamento lavori finanziati per 500 mila euro lungo la SP89 in località Ursini di Caulonia, mentre per le SP88-89-SP90 vi sono circa 3 milioni di euro tra interventi in progettazione e di prossimo avvio a gara, tra cui, sono previsti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei ponti lungo le SP89 e SP90. Si tratta di azioni ben definite ed inserite all’interno di una più ampia programmazione dell’Ente che, per garantire a tutti i cittadini che vivono nelle aree periferiche della provincia, mette in campo interventi strutturati per la sicurezza stradale e che abbracciano i comprensori della fascia jonica, ma anche dell’entroterra e della fascia tirrenica”.

“Per la Città Metropolitana – aggiungono Falcomatà e Mantegna – quello della sicurezza è un tema in cima alle priorità degli interventi previsti, non solo per migliorare la percorribilità delle strade, ma anche, appunto, per garantire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini del luogo e per gli utenti che si spostano per vacanza, per motivi di lavoro o studio, cercando di migliorare i collegamenti e l’accessibilità anche delle zone più decentrate del territorio metropolitano”.

“Lo sviluppo dell’alto jonio reggino è sempre stato una priorità di questa amministrazione – concludono il sindaco ed il consigliere delegato – l’attenzione da parte della Città Metropolitana nei confronti di quel territorio è evidente ed incontrovertibile, e non solo sotto il piano strettamente infrastrutturale. Basti pensare, giusto per fare due esempi, allo stanziamento da mezzo milione di euro per il completamento del PalaTenda di Caulonia, o all’istituzionalizzazione del Kaulonia Tarantella Festival, evento ormai storicizzato per il quale la Metrocity ha investito circa 350 euro negli ultimi anni. Un segno ulteriore di come – conclude la nota – in questo come in altri casi simili, siano i fatti ed i numeri a parlare, a prescindere da qualsiasi polemica o posizionamento politico che evidentemente è frutto più di logiche di parte che di una genuina attività di servizio nei confronti del territorio”.