Scilla, ripuliti oggi i fondali del Porto: si ripete l’operazione annuale legata al rispetto del mare | VIDEO

Attività di pulizia, educazione civica e sostenibilità ambientale a Scilla. Oggi, infatti, l’Associazione Marinai d’Italia ha ripulito i fondali insieme alle forze dell’ordine. E’ un’operazione, questa, che si svolge annualmente per dare decoro alle acque dell’affascinante borgo reggino. A margine dell’iniziativa, Graziano Tomarchio – nel suo servizio per StrettoWeb – ha intervistato i componenti di alcune associazioni, dei volontari e il Comandante Bellantoni: “ogni anno cerchiamo di dare un contributo con le tante associazioni presenti a Scilla. Oggi chiudiamo il 2025 con una delle attività che ogni anno ripetiamo, e cioè la pulizia dei fondali del Porto di Scilla”.

Di seguito il video.