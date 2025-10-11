Schlein convinta: “intenzionati a consolidare l’alleanza progressista”

“Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate. Abbiamo vinto in diverse regioni. E ricordo che le uniche regioni che si sono spostate sono regioni che abbiamo vinto noi, l’Umbria e la Sardegna”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd Elly Schlein a margine del congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia in corso a Genova.

“Quindi siamo ancora impegnati assolutamente a consolidare la nostra alleanza, perché è la prima volta da 20 anni che la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno”, conclude Schlein.