Schlein, Conte e Fratoianni a Reggio Calabria, i leader del campo progressista tutti insieme con Tridico

Domani, giovedì 2 ottobre, a Piazza Duomo, a Reggio Calabria, alle ore 19:30, kermesse del campo progressista alla presenza dei leader nazionali. Saranno presenti: Elly Schlein, segretario nazionale del Pd, Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi – Sinistra e tutti gli altri punti di riferimento dei partiti della coalizione per tirare la volata a Pasquale Tridico in vista delle regionali del 5 e 6 ottobre.

In questi ultimi giorni di campagna elettorale tutti i vari esponenti politici stanno girando la Calabria alla ricerca del consenso. Venerdì sarà l’ultimo giorno utile prima del voto.