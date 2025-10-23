Schillaci (M5S) “: “il governo Schifani faccia chiarezza sull’immobile in affitto in cui ha sede il Centro per l’impiego a Caltanissetta”

“Il governo Schifani faccia chiarezza sull’immobile in affitto in cui ha sede il Centro per l’impiego a Caltanissetta. Notizie di stampa non smentite rilevano che la società locatrice vede una partecipazione azionaria da parte di Antonello Montante, già condannato in via definitiva per corruzione e accesso abusivo al sistema informatico statale Sdi. Da 27 anni l’immobile di Via Sallemi 22 a Caltanissetta risulta locato alla Regione e nonostante nel 2019 sia stata annunciata l’immediata disdetta da parte dell’assessore regionale all’Economia pro tempore, ciò non è più avvenuto. Si parla, inoltre, di un canone annuo a carico della Regione di 114 mila euro.” Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e segretaria della Commissione regionale Antimafia.

“La razionalizzazione sulle spese per gli affitti e l’enormità della questione legata alle condanne a carico di Montante, ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex componente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, impone la massima trasparenza da parte del governo regionale. Si informi in Parlamento siciliano su come stanno le cose e se, addirittura, il contratto risulta ancora in essere. Su quanto ventilato con articoli di stampa ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiarire ogni aspetto”.