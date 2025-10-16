Scalea, proseguono le finali della XXXI Edizione del Premio Mia Martini: i primi verdetti

Proseguono senza sosta, presso la sala polifunzionale del Comune di Scalea (Cs) le finali della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Scalea e la Regione Calabria. Le serate, che hanno avuto inizio lo scorso martedì 14 ottobre, sono condotte da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. Il Premio Mia Martini, nato a Bagnara Calabra per ricordare la figura e il talento di Mia Martini, è un concorso rivolto ai giovani artisti e un riconoscimento della critica assegnato annualmente a un artista italiano.

Nel corso delle serate si esibiranno, oltre a vari ospiti, i concorrenti delle 4 categorie “Una voce per Mimì”, “Nuove Proposte per l’Europa”, “Emergenti”, “EtnoSong” ed “Evergreen”. In gara i finalisti scelti da pubblico e dalla commissione artistica presieduta da Mario Rosini, con direttore artistico Franco Fasano. Nel corso della prima serata, l’organizzazione del Premio, nella persona di Nino Romeo, patron e ideatore del Premio, ha voluto ringraziato il sindaco di Scalea, Dott. Mario Russo e il delegato al Turismo e Marketing Territoriale, Fabio Ferrara, per il sostegno e la collaborazione offerta alla realizzazione dell’iniziativa, considerata anche un’occasione di valorizzazione del territorio.

Le parole del Sindaco

“Siamo lieti di ospitare un evento che vedrà protagonisti tanti giovani talenti provenienti da tutta Italia”, ha dichiarato il sindaco Mario Russo. “Ricordare un’artista come Mia Martini rappresenta per noi un momento significativo che sta offrendo ai cittadini e ai visitatori quattro serate dedicate alla musica e al talento”. Il consigliere Ferrara ha aggiunto: “Sono quattro serate di grande intrattenimento musicale con ospiti e un allestimento scenografico di rilievo. L’obiettivo è inserire la nostra città in un circuito di eventi di livello, capaci di generare attenzione e presenze anche nei periodi di minore affluenza turistica, favorendo così la destagionalizzazione dell’offerta”.

Un passaggio di testimone simbolico e prestigioso per la Riviera dei Cedri, che accoglie una delle manifestazioni più amate del panorama musicale italiano, nata per onorare la voce inconfondibile e l’anima intensa di Mia Martini. L’evento, unisce competizione e memoria con il concorso dedicato ai giovani interpreti provenienti da tutta Italia. Con la sua storia, la sua voce e il suo coraggio, Mia Martini torna così simbolicamente a cantare in Calabria, in un abbraccio di note e memoria che unisce generazioni e territori proprio a Scalea, per quattro serate, dove la musica è la protagonista assoluta.

I primi verdetti

Già noti i primi verdetti della giuria: per la categoria Etnosong martedì sera il primo premio è stato assegnato al gruppo vibonese di musica popolare “Sonu Anticu”, mentre secondi e terzi classificati sono risultati rispettivamente, il gruppo cosentino “Zingari Felici” e quello partenopeo “Collettivo Artistico Vesuviano”. Per la sezione Una voce per Mimì, mercoledì sera la giuria ha assegnato il primo posto al piemontese Kilian, mentre seconda e terza classificata sono risultate rispettivamente Laura (Umbria) e Azzurra (Puglia).

Significante inoltre la celebrazione del mitico personaggio “Topo Gigio” pupazzo antropomorfo creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura. Esordì con la voce di Domenico Modugno, e per anni fu Peppino Mazzullo a farlo entrare nei cuori delle generazioni dagli anni 70 fino al termine degli anni 90. Da circa 15 anni la voce ufficiale è quella di Leo Valli, che insieme a Valter Marinelli e Andrea Banfi (gli attuali animatori del personaggio), hanno ritirato a nome di Alessandro Rossi, figlio putativo di Maria Perego, il premio Mia Martini 2025 alla carriera, che l’organizzazione ha assegnato a Topo Gigio. Nella serata di giovedì e venerdì verranno invece assegnati i premi delle rimanenti categorie ed i premi Mia Martini 2025.