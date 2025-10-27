Scalea, ottimi numeri sul turismo anche in autunno: “soprattutto da stranieri, che si lamentano di un fatto. Aumenti? Solo un prodotto… | INTERVISTA

A Scalea i numeri sul turismo sono ottimi anche in autunno. Nonostante sia una meta storicamente estiva, per paesaggio e clima, i commercianti continuano a registrare buoni numeri anche ora, a fine ottobre, per vari motivi. A confermarlo, in un’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, la proprietaria di un bar della zona. “A Scalea c’è ancora turismo, di stranieri, soprattutto da russi, ucraini, americani, inglesi, e poi chi ha casa scende qui a farsi il weekend, alcuni anche dalla Puglia o dalla Sicilia. Poi ci sono diversi campani che possiedono abitazioni” ha affermato.

“La stagione 2025 è andata alla grande, Scalea è una meta turistica gettonata. I prezzi? Noi abbiamo avuto aumenti sul caffè e quindi abbiamo aumentato quello, 1,50 al tavolo e 1,20 al banco, un aumento moderato. Anzi, tanti stranieri si meravigliano per il costo bassissimo” ha aggiunto, precisando: “di cosa si lamentano i turisti? Della mancata organizzazione, di un po’ di tutto, come per esempio le attività per giovani”.