Santuario San Francesco di Paola, l’11 ottobre l’evento “Generando Futuro” | INFO

È un appuntamento che unisce spiritualità, educazione e comunità: sabato 11 ottobre, presso il Santuario di San Francesco di Paola, si terrà l’evento Generando Futuro – Giubileo delle Alleanze Educative, promosso dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici Calabria, dal Forum delle Associazioni Familiari Calabria. Collaborano Istituto De Vincenti e UCIM (Unione Cattolica insegnanti, dirigenti, educatori, formatori). Saranno presenti diversi Istituti scolastici di tutta la regione.
L’iniziativa, inserita nel cammino del Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, vuole essere un momento di incontro e riflessione tra educatori, famiglie, istituzioni e realtà associative, per rilanciare il valore dell’educazione come alleanza generativa e fondamento di una società più giusta e solidale. “Generando Futuro” è più di un titolo: è una visione. È il desiderio di costruire ponti tra scuola, famiglia e comunità, per generare speranza, responsabilità e bellezza. È un invito a camminare insieme, nel solco di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e testimone di carità operosa.
Il programma
Ore 15:00 – Incontro presso l’Auditorium San Francesco di Paola, con interventi di autorevoli relatori del mondo ecclesiale, educativo e sociale.
Saluti
- Silvana Sita – Presidente AIMC Calabria
- P. Antonio Bottino, Correttore Provinciale Minimi
- Rosita Paradiso Presidente UCIM Cosenza
- Sandra Grossi Dirigente Scolastico Paola
- Ersilia Siciliano Dirigente Scolastico
- Paola Francesca Serranò coordinatrice Istituto Suore Domenicane
Interventi
- Loredana Giannicola Dirigente AT n.5 Cosenza
- Adriano Bordignon Presidente Nazionale Forum Famiglie don Emilio Salatino Direttore ISSR San Francesco di Sales
Conclude
- S.E. mons. Alberto Torriani Arcivescovo Crotone-Santa Severina e delegato Cec educazione, scuola, Università.
Modera: Claudio Venditti Presidente Forum Famiglie Calabria
Intermezzi musicali del soprano Alessandra Mannarino.
Al termine pellegrinaggio simbolico con attraversamento Porta Santa e Santa Messa.