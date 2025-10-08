Santuario San Francesco di Paola, l’11 ottobre l’evento “Generando Futuro” | INFO

È un appuntamento che unisce spiritualità, educazione e comunità: sabato 11 ottobre, presso il Santuario di San Francesco di Paola, si terrà l’evento Generando Futuro – Giubileo delle Alleanze Educative, promosso dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici Calabria, dal Forum delle Associazioni Familiari Calabria. Collaborano Istituto De Vincenti e UCIM (Unione Cattolica insegnanti, dirigenti, educatori, formatori). Saranno presenti diversi Istituti scolastici di tutta la regione.

L’iniziativa, inserita nel cammino del Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza, vuole essere un momento di incontro e riflessione tra educatori, famiglie, istituzioni e realtà associative, per rilanciare il valore dell’educazione come alleanza generativa e fondamento di una società più giusta e solidale. “Generando Futuro” è più di un titolo: è una visione. È il desiderio di costruire ponti tra scuola, famiglia e comunità, per generare speranza, responsabilità e bellezza. È un invito a camminare insieme, nel solco di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e testimone di carità operosa.

Il programma

Ore 15:00 – Incontro presso l’Auditorium San Francesco di Paola, con interventi di autorevoli relatori del mondo ecclesiale, educativo e sociale.

Saluti

Silvana Sita – Presidente AIMC Calabria

P. Antonio Bottino, Correttore Provinciale Minimi

Rosita Paradiso Presidente UCIM Cosenza

Sandra Grossi Dirigente Scolastico Paola

Ersilia Siciliano Dirigente Scolastico

Paola Francesca Serranò coordinatrice Istituto Suore Domenicane

Interventi

Loredana Giannicola Dirigente AT n.5 Cosenza

Adriano Bordignon Presidente Nazionale Forum Famiglie don Emilio Salatino Direttore ISSR San Francesco di Sales

Conclude

S.E. mons. Alberto Torriani Arcivescovo Crotone-Santa Severina e delegato Cec educazione, scuola, Università.

Modera: Claudio Venditti Presidente Forum Famiglie Calabria

Intermezzi musicali del soprano Alessandra Mannarino.

Al termine pellegrinaggio simbolico con attraversamento Porta Santa e Santa Messa.