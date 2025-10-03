Sant’Agata di Militello, il consigliere Daniela Pilato aderisce alla Lega

Nuovo ingresso nella Lega per Salvini premier a Sant’Agata di Militello (ME). Ad aderire al partito è il consigliere comunale Daniela Pilato. “Si rafforza la presenza della Lega tra gli amministratori locali del messinese – afferma il Davide Paratore, segretario provinciale della Lega di Messina. Con l’adesione di Daniela Pilato, giovane avvocato, contribuiamo alla crescita del movimento giovanile della Lega. Sono contento – conclude Paratore – che ogni giorno riscontriamo tanta attenzione verso la nostra proposta politica”.

A Daniela Pilato arrivano anche i complimenti di Salvatore Castrovinci, responsabile Lega per gli enti locali della provincia di Messina e del consigliere provinciale Alberto Ferraù, tra l’altro consigliere proprio a Sant’Agata di Militello. “Aderisco alla Lega – dice Daniela Pilato – perché oggi più che mai Matteo Salvini ha dato un’impronta nuova al partito radicandolo in tutto i territori, da Nord a Sud. In Sicilia, proprio grazie alla Lega al governo nazionale e regionale ci sono cantieri aperti che favoriranno lo sviluppo infrastrutturale della nostra regione. Incontrerò presto il segretario regionale Nino Germanà per iniziare questo percorso politico a con grande determinazione”.