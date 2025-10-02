Sanità, turismo e lavoro, i cittadini di Reggio Calabria sulle elezioni regionali: “si facciano scelte per la gente” | INTERVISTE

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, numerosi cittadini intervistati sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, esprimono la propria opinione in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. “Si facciano scelte per la gente, si badi meno al campanilismi e si pensi al bene comune”, afferma un cittadino. “La politica c’è ma talvolta è poco produttiva per la gente. Andare a votare? E’ importante farlo a prescindere da chi si vota”. rimarca un elettore.

Un altro cittadino deluso rimarca: “io non voto in quanto destra e sinistra sono la stessa cosa“. “Io mi auguro che vinca la destra ha fatto tanto per il nostro Aeroporto”, evidenzia un anziano signore. “Se vogliamo cambiare dobbiamo votare Tridico”, spiega un cittadino. “Qui non funziona nulla, non ho molta fiducia. Bisogna puntare su turismo, lavoro e puntare ad una sanità diversa in quanto è allo sbando più totale“, puntualizza un signore.