Sanità, turismo e deleghe alla città metropolitana, Calabrese: “ecco cosa penso”

L’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, nel corso di un briefing, ha risposto a giornalisti e operatori del settore sottolineando la crescita del settore turistico e la nuova strategia che la Regione guidata da Roberto Occhiuto sta portando avanti. “Siamo felicissimi per la riconferma del presidente Roberto Occhiuto che oggi non ci a potuto raggiungere perchè presente a Roma in un’importante riunione inerente la sanità e mi ha incaricato di portarvi i suoi saluti. La nostra al TTG di Rimini – ha dichiarato Giovanni Calabrese – è una presenza importante e qualificata. Già ieri il direttore generale Raffaele Rio e il direttore Caridi vi hanno illustrato i dati che testimoniano un indiscutibile aumento dei flussi turistici. In questi anni stiamo vivendo le fiere da protagonisti, e questo in passato non accadeva. Tutto questo è il risultato finale di un lavoro di squadra, di programmazione e di investimenti concreti nel settore turistico”.

Deleghe alla città metropolitana

Sulle questioni relative all’attribuzione delle deleghe alla città metropolitana Giovanni Calabrese ha risposto dicendo che “non c’è mai stato alcun problema politico. Regione e Città Metropolitana sono una cosa sola. Non esiste una Regione Calabria e una Città Metropolitana di Calabria. Siamo tutti uniti, al di là delle appartenenze politiche”.

Sanità

Sulle interconnessioni tra sanità e turismo l’assessore Calabrese ha così risposto: “con il presidente Occhiuto abbiamo fatto passi avanti importanti. A breve usciremo dal piano di rientro, potremo utilizzare al meglio le risorse e sono convinto che l’ospedale di Locri raggiungerà quella normalità che i cittadini meritano. Lo stesso vale per l’ospedale di Melito, per Polistena e per il nuovo ospedale della Piana, che rappresenta un obiettivo strategico per tutta la Calabria. La sanità efficiente è anche un valore aggiunto per il turismo, perché dà sicurezza a chi vive e a chi sceglie di visitare la nostra terra”.