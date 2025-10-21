Sanità, l’allarme: “troppi medici hanno paura di finire in tribunale, anche per errori lievi, alimentando tensioni coi pazienti”

“Troppi medici italiani lavorano con la paura costante di finire in tribunale, anche per errori lievi. Questa situazione unica in Europa alimenta tensioni con i pazienti, spinge verso la cosiddetta ‘medicina difensiva’, con esami e ricoveri spesso inutili, e fa lievitare i costi per il sistema sanitario, rallentando le cure per tutti. La conseguenza è grave: sempre meno giovani scelgono la professione medica e soprattutto specializzazioni delicate come chirurgia, ortopedia o ostetricia, considerate ‘a rischio contenzioso’. Le scuole di specializzazione restano con posti vacanti e si prospetta una carenza sempre più seria di professionisti nei prossimi anni. Per questo insieme all’europarlamentare Ignazio Marino abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare nella quale chiediamo alla Commissione europea di intervenire”.

Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano. “L’interrogazione si inserisce in un lavoro condiviso con altri colleghi eurodeputati impegnati in commissione Sanità, tra cui Dario Tamburrano. Il nostro obiettivo – aggiunge – è quello di uniformare le regole sulla responsabilità dei medici nei Paesi UE, limitando le sanzioni penali ai casi più gravi. Poi proponiamo di creare un osservatorio europeo sul contenzioso medico e sul rischio clinico per migliorare la qualità delle cure, prevenire cause legali inutili e ricostruire la fiducia tra pazienti e professionisti”. “È il momento per l’Europa – conclude Valentina Palmisano – di colmare un vuoto normativo che pesa ogni giorno sulla vita dei medici e dei cittadini”.