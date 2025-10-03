Sanità in Sicilia, Di Paola (M5S): “per Schifani la conferma dei manager è una questione elettorale”

Di Paola (M5S): "ancora una volta la sanità siciliana diventa una questione politico elettorale"

Di Paola movimento 5 stelle

“Ancora una volta la sanità siciliana diventa una questione politico elettorale. La conferma dell’ex eurodeputato di Forza Italia Salvatore Iacolino a dirigente generale dell’assessorato della Salute è l’ennesima dimostrazione di come il presidente Schifani assegni laute poltrone in base alla militanza politica. La nomina del professor Firenze a direttore generale dell’ASP di Palermo invece pone fine ad una vacatio durata ben 9 mesi, quando l’allora direttrice, la leghista Daniela Faraoni, veniva promossa ad assessore regionale. Per noi la politica deve rimanere fuori dalla sanità”. Lo ha affermato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

“Evidentemente le priorità del presidente della Regione sono assecondare equilibri di partito piuttosto che garantire il diritto alla salute dei siciliani”, conclude Di Paola.

Ultimi approfondimenti di Sanità