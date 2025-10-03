Sanità in Sicilia, Di Paola (M5S): “per Schifani la conferma dei manager è una questione elettorale”

“Ancora una volta la sanità siciliana diventa una questione politico elettorale. La conferma dell’ex eurodeputato di Forza Italia Salvatore Iacolino a dirigente generale dell’assessorato della Salute è l’ennesima dimostrazione di come il presidente Schifani assegni laute poltrone in base alla militanza politica. La nomina del professor Firenze a direttore generale dell’ASP di Palermo invece pone fine ad una vacatio durata ben 9 mesi, quando l’allora direttrice, la leghista Daniela Faraoni, veniva promossa ad assessore regionale. Per noi la politica deve rimanere fuori dalla sanità”. Lo ha affermato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

“Evidentemente le priorità del presidente della Regione sono assecondare equilibri di partito piuttosto che garantire il diritto alla salute dei siciliani”, conclude Di Paola.