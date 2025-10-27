Sancataldese-Reggina, l’ira dei siciliani per il rosso a Viglianisi: “rasentiamo il ridicolo”

“Il club ha uno stile riconosciuto in tutta Italia, non ha mai condannato nessuno figuriamoci gli arbitri (anche loro possono sbagliare) ma oggi abbiamo “rasentato il ridicolo” perché il fotogramma parla chiaro con il direttore di gara in posizione favorevole! Lasciare ingiustamente in 10 una squadra in questo modo riteniamo sia un regalo troppo grande per un avversario. Ci fermiamo qui non vogliamo andare oltre… buonanotte popolo verdeamaranto e non solo!”.

È questa la nota della Sancataldese, nel commentare l’episodio dell’espulsione comminata a Viglianisi. Il rosso è stato sventolato dall’arbitro un minuto dopo il gol della Reggina con Montalto, lasciando i locali in dieci.