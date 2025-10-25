Sancataldese-Reggina, i convocati di mister Torrisi: in 5 out

Momento parecchio complicato per la Reggina, dentro e soprattutto fuori dal campo. Ambiente caldissimo, ma non di quel calore che fa bene alle ambizioni stagionali, piuttosto, una rovente tensione che rischia di portare all’implosione. A pagare è stato mister Trocini. Al suo posto Alfio Torrisi che, in tribuna nell’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria contro la Nocerina, ha preso le redini della squadra solo da qualche giorno.

Diramati i primi convocati del mister in vista della sfida contro la Sancataldese che, vista la posizione in classifica degli amaranto, ha l’etichetta di “scontro salvezza”. Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per Sancataldese-Reggina: