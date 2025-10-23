Sancataldese-Reggina, al via la prevendita: quale sarà la risposta degli ultrà amaranto?

“Al via la prevendita del settore ospiti di San Cataldo. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria oppure on line qui. Biglietto Settore Ospiti € 14,50 compresa prevendita”. Così la Reggina, in una breve nota, annuncia l’apertura della prevendita per il match di domenica pomeriggio in casa della Sancataldese. C’è curiosità nel capire quale sarà la risposta degli ultrà amaranto, dopo giorni caldi. Alle contestazioni fuori e dentro il campo di domenica, infatti, si è aggiunta la protesta di ieri, dove il tifo organizzato ha praticamente disertato, esponendo uno striscione e poi rivolto cori contro la proprietà Ballarino e i giocatori a fine gara.