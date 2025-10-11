San Giorgio Morgeto, al via il Concorso di pittura “Arte al femminile”

Concorso di pittura “Arte al femminile”, l'iniziativa artistica e culturale culminerà l’8 marzo 2026 con un grande evento presso il Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto

Locandina concorso Arte al Femminile

L’associazione di promozione sociale Arte che Parla APS, in collaborazione con l’agenzia di servizi editoriali e promozione culturale Scrittura&dintorni.it, annuncia il concorso di pittura “Arte al femminile” – arrivato alla quarta edizione –, iniziativa artistica e culturale che culminerà l’8 marzo 2026 con un grande evento presso il Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto (RC).

Tema

Il tema scelto, “Arte, Donna e Maternità”, invita gli artisti a raccontare – attraverso il linguaggio visivo – il legame profondo tra creatività, identità femminile e maternità, in tutte le sue forme. Il concorso si inserisce nel contesto dell’incontro pubblico “Madri di Bellezza”, che proporrà momenti di confronto e riflessione su cosa significhi oggi essere donne, madri e artiste.

Concorso

Il concorso è aperto ad artisti italiani e stranieri dai 16 anni in su. Ogni partecipante dovrà presentare un’opera pittorica ispirata al tema e un breve testo che ne spieghi il messaggio. Per iscriversi occorrerà compilare l’apposito modulo presente nella pagina del regolamento, caricare un’immagine in formato JPG. e, per i non soci, versare la quota di partecipazione di €10, per le spese di segreteria (a questo link il regolamento del concorso: https://scritturaedintorni.it/concorso-di-pittura-e-scultura-arte-al-femminile-quarta-edizione/)

Selezione

Una prima giuria selezionerà 20 opere finaliste, che saranno esposte in una mostra collettiva dal 2 all’8 marzo 2026, allestita negli spazi del Convento dei Domenicani. Durante la giornata dell’8 marzo, una seconda giuria decreterà i tre vincitori, che riceveranno delle targhe. A tutti i finalisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La valutazione delle opere si baserà su criteri artistici e comunicativi quali la tecnica, l’uso del colore, l’originalità, l’impatto emotivo, il messaggio e l’interpretazione del tema. Non saranno ammesse opere che contengano messaggi discriminatori, violenti o non pertinenti.

Attraverso “Arte al femminile”, Arte che Parla APS e Scrittura&dintorni.it intendono valorizzare la creatività come strumento di consapevolezza sociale, promuovendo il dialogo tra artisti, comunità e territorio. L’evento sarà accompagnato da una campagna di comunicazione sui canali social e media partner, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Per informazioni è possibile mandare una mail a artecheparla@libero.it o chiamare il numero 379-1359049.

