Sambiase-Reggina: i convocati di Trocini per il match di Coppa Italia Serie D

La Reggina domani torna in campo, ma in Coppa Italia Serie D. L’avversario è il Sambiase. Trocini ha convocato 20 calciatori, facendo un po’ di turnover. Resta a casa qualche titolare, oltre agli infortunati Barillà e Ragusa. C’è anche Montalto, che in campionato è squalificato.

Di seguito l’elenco: