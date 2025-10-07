Sambiase-Reggina: i convocati di Trocini per il match di Coppa Italia Serie D

La Reggina domani torna in campo, ma in Coppa Italia Serie D. L’avversario è il Sambiase. Trocini ha convocato 20 calciatori, facendo un po’ di turnover. Resta a casa qualche titolare, oltre agli infortunati Barillà e Ragusa. C’è anche Montalto, che in campionato è squalificato.
Di seguito l’elenco:
- Portieri: Boschi, Lagonigro,
- Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Palumbo
- Centrocampisti: Correnti, Laaribi, Mungo, Salandria, Zenuni
- Attaccanti: Chirico, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Rizzo