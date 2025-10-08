Sambiase-Reggina di Coppa Italia Serie D, comunicazione per i tifosi amaranto presenti allo stadio

“Per motivi di ordine e sicurezza, si comunica che la Curva sarà riservata ai tifosi ospiti. Coloro che hanno già acquistato un biglietto per il settore Distinti potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso per accedere alla Curva, senza necessità di ulteriori modifiche o sostituzioni. Si invitano i tifosi giallorossi a non parcheggiare nell’area dietro la curva che ospiterà gli ospiti per poter permettere un deflusso ordinato e sicuro per tutti. Si ringraziano tutti i tifosi per la comprensione e la collaborazione”. Così il Sambiase, in relazione al match di Coppa Italia di Serie D di oggi alle ore 18, comunica che la Curva dello stadio sarà dedicata ai tifosi della Reggina.