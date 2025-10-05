Salvini sul traghetto: “sì al Ponte sullo Stretto, dopo 150 anni. Ci metto tutto me stesso”. E la frecciata a Schlein e grillini…

A due giorni dal comizio a Reggio Calabria, e il giorno dopo la foto da Cesare che ha scatenato l’odio degli haters, Matteo Salvini ha pubblicato un video dal traghetto con cui ha attraversato lo Stretto, da Villa San Giovanni a Messina. E’ stata l’occasione, ovviamente, per parlare di Ponte sullo Stretto, l’opera su cui si sta battendo fortemente da Ministro delle Infrastrutture. “Con il traghetto tra Villa San Giovanni e Messina: tre ore per un treno merci, oltre due ore con un treno passeggeri, in auto in estate code, attese di 3-4 ore sotto il sole e 42 euro di biglietto. Con il Ponte sullo Stretto, in 15 minuti si attraverserà in treno o in auto, spendendo meno di 10 euro. Lavoro, sviluppo, futuro per calabresi e siciliani, ingegneri e operai italiani al lavoro, giovani che restano nella loro terra. E tutto il mondo parlerà di Calabria e Sicilia” ha detto.

Poi la frecciata all’opposizione: “Chi dice “no” al Ponte – Schlein, Conte, Tridico, i grillini e i ‘NO tutto’ – dice che non serve, perché a loro piace così. Noi invece diciamo SÌ al progresso e all’Italia che costruisce! Il primo progetto era del 1866: dopo più di 150 anni. Ci metto tutto me stesso, ed è un onore che tantissimi calabresi e siciliani finalmente ci credono, sorridono, e finalmente hanno gli stessi diritti di tutti gli altri. Avanti tutta!” ha aggiunto.