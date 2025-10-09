Salvini: “pace a Gaza merito di Trump, non di Greta. Albanese? Pericolosa, ha detto che i terroristi vanno capiti”

“Questa signora è pericolosa, vuole mettere in discussione un piano che ha trovato l’ok, almeno a stasera, perfino dei terroristi islamici di Hamas. Questa signora ha lo stipendio pagato da me, da te, da chi è in studio e da chi è a casa, perché rappresenta noi. Questa signora non mi rappresenta. Questa signora non rappresenta l’Italia che vuole la pace. né quella che era in piazza, né quella che non era in piazza“. Matteo Salvini durissimo a “Dritto e Rovescio”, su Rete 4, riguardo la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

“Lasci lavorare chi ha la testa per lavorare. E mi vergogno che all’Onu rappresenti l’Italia una signora che è pericolosa e che abbiamo appena sentito che settimana scorsa ha detto che i terroristi islamici si devono capire. Che messaggio arriva a casa ai ragazzi stasera quando un altro rappresentante dell’Onu dice che il piano di pace sostenuto da tutto il mondo, sostenuto da Papa Leone, sostenuto da cardinali, da associazioni, da israeliani, da palestinesi, da occidentali, da islamici non va bene e ritiene che occorra capire i terroristi islamici?. Spero che abbia il pudore abbia buon senso, abbia buon gusto, se non crede in questa pace, di dimettersi“, continua Salvini.

La pace a Gaza è merito di Trump

In merito all’accordo di pace a Gaza, Salvini non ha dubbi: “con tutta la simpatia e l’affetto per Landini, Schlein, Fotilla, Saviano, Greta Thunberg, penso che chiunque su questa terra possa e debba dire grazie al Presidente Trump. Può stare simpatico, può stare antipatico, ha dei metodi che possono sembrare forti, però è l’unico che ha creduto a un cessate il fuoco è l’unico che ha portato al tavolo Israele e Hamas, con la collaborazione dei paesi arabi. Quindi ripeto le parole le porta via il vento, i fatti restano nella storia e i fatti mi dicono che se non ci fosse il Presidente Trump staremmo parlando di altra morte e di altre stragi, quindi questo mi sembra evidente“.

“E’ cominciato un percorso che fino a settimana scorsa era impensabile e sicuramente non sono le barche a vela che hanno attraversato il Mediterraneo ad aver risolto il problema, è la democrazia, la diplomazia, il lavoro, la fatica di tutti, ripeto Trump sicuramente, ma anche i paesi arabi che hanno interesse ad avere stabilità e quindi spero che nessuno si metta di mezzo“. Conclude Salvini: se riesce a fermare la guerra a Gaza e quella in Ucraina, “Trump merita due premi Nobel per la pace, non uno“.

Salvini: “la sinistra festeggia Ilaria Salis e porta me a processo”

In merito all’immunità confermata per Ilaria Salis, Salvini ha dichiarato: “la sinistra festeggia con lo spumante il fatto che non va a processo una signora accusata di lesioni personali, reato che non c’entra niente con la carica parlamentare, la stessa sinistra è quella che ha mandato me a processo perché da ministro mantenni la parola data agli italiani e bloccai gli sbarchi dei clandestini“.