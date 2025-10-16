Salvini: “orgoglioso che Zaia guiderà le liste della Lega in tutto il Veneto”

“Sono felice, ieri sera è stata una gran bella serata, un abbraccio di tremila persone a Luca Zaia, che ha fatto un lavoro incredibile in questi 15 anni. Sono contento, da segretario della Lega, sono orgoglioso che guiderà le liste in tutto il Veneto. A novembre, avremo un risultato straordinario”. E’ quanto ha affermato il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini. “Io e Luca Zaia non abbiamo mai litigato, ci sentiamo spesso la mattina commentando divertiti gli articoli dei giornali. Adesso c’è una sfida, e ci sono cinque anni di lavoro da fare per continuare il buon governo in Veneto e migliorarlo dove è possibile. Secondo me è sempre un errore limitare la possibilità di scelta per i cittadini, per gli elettori, però ci sarà il nome di Zaia su tutte le schede, ci saranno liste fortissime”, puntualizza Salvini.

Il leader del Carroccio ha quindi spiegato “di aver parlato con consiglieri e assessori uscenti, ma anche con molti sindaci che per la prima volta si metteranno a disposizione della Regione. In alcune province avremo più donne che uomini”.