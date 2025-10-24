Salvini: “Lega bene alle Regionali in Calabria, ora fondamentali le comunali di Reggio”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi per il quotidiano Libero, fa una disamina sulle regionali e sulle comunali in riva allo Stretto. “Nelle Marche le elezioni sono andate bene, così come in Valle d’Aosta anche se hanno vinto gli autonomisti e quindi probabilmente il centrodestra non sarà al governo. In Calabria è andata molto bene. Pensare qualche anno fa che la Lega potesse prendere il 15% a Reggio Calabria o il 20% a Lamezia Terme era da Tso”, puntualizza Salvini.

“Reggio Calabria per i progetti che abbiamo in testa è fondamentale”

“Reggio Calabria poi per i progetti che abbiamo in testa è fondamentale e ha le elezioni comunali nella prossima primavera. In Toscana non è andata bene, spiace, però in 30 anni di attività politica ho vinto tante elezioni e ne ho perse altrettante. Dove ho sbagliato e dove posso, devo migliorare, e sono sicuro che alle Politiche in Toscana la Lega prenderà almeno il 10%”, evidenzia Salvini.

Puglia, Campania e Veneto

“E poi ci sono Puglia, Campania e Veneto. In Puglia e Campania, dove c’è la sinistra uscente, noi daremo il massimo: ci sono due buoni candidati del centrodestra come Cirielli e Lobuono. Il Veneto per me è una grande soddisfazione e l’obiettivo è essere primo partito. Luca Zaia è stato protagonista dell’Autonomia e delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è messo a disposizione per fare il capolista in tutte le province, una bellissima cosa”, puntualizza Salvini.