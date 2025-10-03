Salvini insiste: “sciopero illegittimo. Chi sta scioperando rischia sanzioni personali e come sindacati”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è tornato a parlare dello sciopero generale indetto da USB in tutte le principali piazze italiane in favore di Gaza e della Flotilla. Il leader della Lega, fin dalla giornata di ieri, insiste nel sottolineare che la manifestazione odierna sia stata definita illegittima dal Garante e che chi sta scioperando andrà in contro a conseguenze personali.

“Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali“, ha scritto su X Matteo Salvini.