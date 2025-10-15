Salvini in Veneto: “Stefani sarà il presidente di regione più giovane d’Italia”

“Che battaglia, che fatica, quante notti di trattativa ma essere qui con un candidato della Lega che vincerà in Veneto è una delle più grandi gioie che potessi chiedere da segretario della Lega“. E’ quanto ha affermato il ministro Matteo Salvini alla kermesse della Lega a Padova. “Noi i giovani li valorizziamo. Avremo il presidente più giovane d’Italia, sono scaramantico, ma c’è buona possibilità che così sia“, evidenzia Salvini.

“Alberto Stefani è nato il 16 novembre del 1992. Questo mi fa dire che a sinistra i giovani parlano e li usano per fare casino in piazza, noi lo valorizziamo per fare i governatori di uno dei motori dell’Europa”, conclude il leader del Carroccio.