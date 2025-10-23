Salvini: “il Ponte sullo Stretto chiuderebbe il corridoio UE Palermo-Helsinki”

Il ponte sullo Stretto potrebbe realizzare di fatto l’unità d’Italia? “Sì, perché finalmente conclude uno dei corridoi dell’Ue che comincia a Palermo e finisce a Helsinki, perché il ponte permette al treno di viaggiare senza interruzioni e per questo non capisco le opposizioni. Quelle che capisco meno sono le opposizioni degli ambientalisti per quelle 250 mila tonnellate di emissioni di C02 emesse in meno“. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi a un evento organizzato dal quotidiano Libero, a Roma.