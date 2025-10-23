Salvini: “il Ponte sullo Stretto chiuderebbe il corridoio UE Palermo-Helsinki”

Il vicepremier difende il progetto, sottolineando i benefici per il trasporto ferroviario e criticando le opposizioni, in particolare quelle ambientaliste

salvini ponte sullo stretto

Il ponte sullo Stretto potrebbe realizzare di fatto l’unità d’Italia? “Sì, perché finalmente conclude uno dei corridoi dell’Ue che comincia a Palermo e finisce a Helsinki, perché il ponte permette al treno di viaggiare senza interruzioni e per questo non capisco le opposizioni. Quelle che capisco meno sono le opposizioni degli ambientalisti per quelle 250 mila tonnellate di emissioni di C02 emesse in meno“. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi a un evento organizzato dal quotidiano Libero, a Roma.

