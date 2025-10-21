Salvataggio a Milazzo: crocerista colpito da ictus. Interviene la guardia costiera | DETTAGLI

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha condotto un’operazione di evacuazione medica (medevac) d’urgenza nella tarda serata di ieri, in favore di un passeggero a bordo della nave da crociera Aidastella. La nave si trovava in transito a circa 12 miglia al largo di Milazzo. L’intervento si è reso necessario poiché il passeggero presentava sintomi riconducibili a un ictus cerebrale. Su indicazione del Centro Italiano Radio Medico (CIRM) e sotto lo stretto coordinamento operativo del Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Catania, è stata immediatamente dispiegata la motovedetta CP 544 della Guardia Costiera di Milazzo.

Raggiunta l’unità navale, il personale della Guardia Costiera ha effettuato il trasbordo e il successivo trasferimento a Milazzo del passeggero. Una volta sbarcato in porto, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato al Policlinico di Messina per le cure specialistiche necessarie.