Sagra del Pistacchio di Bronte, il Sindaco sul blitz dei NAS: “a nostra conoscenza non c’è nesso diretto tra prodotti sequestrati e operatori autorizzati”

Nella giornata odierna, i Carabinieri hanno diffuso la notizia del blitz dei NAS a Bronte in occasione della Sagra del Pistacchio, con un imponente sequestro di prodotto irregolare e le conseguenti multe. In merito a questa notizia, il Sindaco di Bronte, Giuseppe Firrarello intende chiarire a StrettoWeb che “all’interno della sagra non c’è stato alcun orrore“.

In particolare, Firrarello sostiene che “I controlli non sono avvenuti durante la Sagra del Pistacchio. Sebbene l’articolo affermi che i controlli siano avvenuti ‘in occasione della Sagra del Pistacchio di Bronte’, le comunicazioni ufficiali dei carabinieri in nostro possesso indicano che le operazioni sono state condotte in un periodo ‘in vista della Sagra del pistacchio’. Si trattava quindi di controlli preventivi, volti a tutelare la filiera in generale, non di ispezioni mirate agli stand presenti all’interno dell’area fieristica dell’evento. I sequestri e le sanzioni non riguardano gli espositori della Sagra. I sequestri di oltre due tonnellate di prodotto irregolare e le sanzioni comminate hanno riguardato esercizi commerciali e produttivi di Bronte che, a nostra conoscenza, non avevano alcun nesso diretto con l’area espositiva o gli operatori regolarmente autorizzati all’interno della manifestazione. L’associazione diretta tra i controlli e la Sagra è quindi errata e fuorviante. Certi che si sia trattato di un errore in buona fede da parte della redazione, al fine di riportare i fatti alla loro reale verità, si chiede la pubblicazione integrale della presente rettifica, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e sia dissociata la ‘Sagra del Pistacchio di Bronte’ dalle irregolarità e dalle condotte illecite riscontrate in esercizi commerciali esterni all’evento“.