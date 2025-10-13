Safina (PD): “il ritorno nella Fondazione Orestiadi è una vittoria per la cultura trapanese”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia del rientro del Libero Consorzio Comunale di Trapani nella Fondazione Orestiadi. Si tratta di una scelta che ho fortemente sostenuto e che considero un atto di grande responsabilità istituzionale e di lungimiranza culturale”. Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina commenta la decisione, formalizzata dal Libero Consorzio, di aderire nuovamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orestiadi di Gibellina, realtà simbolo della rinascita artistica e civile del territorio belicino e trapanese.

“Desidero esprimere il mio più sincero compiacimento e ringraziamento – prosegue Safina – al presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, alla Fondazione Orestiadi e al vicepresidente e assessore alla Cultura Ernesto Raccagna, per l’impegno e la sensibilità dimostrati. Il ritorno del Consorzio nella Fondazione rappresenta non solo un segno di vicinanza al mondo della cultura, ma anche un riconoscimento del ruolo che le Orestiadi svolgono da decenni nel promuovere il dialogo tra le arti, la memoria e l’identità mediterranea”.

“Mi auguro – conclude Safina – che questo passo segni l’inizio di un percorso virtuoso: la Provincia deve continuare a sostenere e valorizzare le tante istituzioni culturali che operano nel nostro territorio, spesso con risorse limitate ma con straordinaria passione. Investire in cultura significa investire nel futuro, nella coesione sociale e nello sviluppo di comunità più consapevoli e partecipi”.