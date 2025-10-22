Russo (Fd): “la cultura è uno strumento di legalità”. Presentato in Senato il progetto “Wanted” | DETTAGLI

Si è tenuto questa mattina, presso la prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il seminario dedicato al progetto “Wanted”, promosso dall’associazione Extroart e dal suo fondatore Ludovico Gippetto. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul tema della tutela del patrimonio artistico e culturale, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Tra gli intervenuti, il senatore Raoul Russo di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato: “Quello odierno è stato un momento di alto valore civile e culturale. La salvaguardia del nostro patrimonio artistico non è soltanto una questione di sicurezza, ma costituisce un dovere morale e istituzionale, legato alla difesa della nostra identità e della memoria collettiva”.

Il senatore ha, inoltre, espresso il proprio ringraziamento al Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri – Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) – e a Ludovico Gippetto, per il costante impegno profuso nella promozione di un modello virtuoso di collaborazione tra le istituzioni e la società civile. “Il progetto Wanted – ha proseguito Russo – dimostra come la cultura possa e debba diventare uno strumento concreto di legalità, prevenzione e consapevolezza. Difendere l’arte significa difendere l’Italia, la sua storia e i suoi valori più profondi”.