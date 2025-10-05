Rubio: “Israele non ha interesse a governare Gaza, vuole affidarla a chi non stupri e uccida israeliani”

Israele non ha alcun interesse su Gaza. C’è scritto chiaro, nero su bianco, nel piano di pace di Donald Trump, già accettato da Netanyahu. Israele non annetterà Gaza, non la governerà, non costruirà Gaza Riviera o altre speculazioni che sono emerse nelle scorse settimane. Ha solo chiesto restituzione degli ostaggi e smilitarizzazione di Hamas, un’organizzazione terroristica nata con l’obiettivo di distruggere Israele, come da articolo 1 del proprio statuto.

A ribadirlo è stato Marco Rubio, segretario di Stato Usa, che alla NBC ha dichiarato: “Israele non ha alcun interesse a governare Gaza. Vogliono affidarla a qualcuno che non costruisca tunnel, non sponsorizzi il terrorismo, non attraversi il confine e non rapisca, stupri e uccida israeliani. Questo non esiste. Bisogna costruirlo“.