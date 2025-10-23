Roseto Capo Spulico: due ventenni accoltellati, uno è grave

Aggressione nella notte nel cosentino, in corso le indagini per individuare gli autori del gesto violento

carabinieri ambulanza notte

Due giovani ventenni sono stati feriti, uno in maniera grave, la notte scorsa, con armi da taglio e con oggetti contundenti. L’episodio è avvenuto nei pressi di uno dei parcheggi del Parco “Qualità della vita”, a Roseto Capo Spulico, nel cosentino. Uno dei due giovani, secondo quanto si è appreso, avrebbe subito diverse ferite al torace, al dorso e alla mano sinistra e avrebbe subito anche l’amputazione di un dito. Entrambi i giovani, un italiano ed uno straniero, sono stati trasportati nell’ospedale di Cosenza. Il giovane italiano è stato poi dimesso in giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano. Su quanto accaduto vige il massimo riserbo degli inquirenti in quanto sono in corso le indagini sia per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e sia per individuare i responsabili.

