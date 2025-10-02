Rosarno, grande successo per il “Motor Show Scarburato” | FOTO

Domenica 28 settembre, presso la piazza Sant’Antonio del Bosco di Rosarno, si è svolta la 2° edizione del “Motor Show Scarburato” l’evento curato dal moto club “I Scarburati ASD”, presieduto da Giuseppe Cannatà, che ha come obiettivo quello di coinvolgere e radunare gli appassionati delle due ruote. All’evento hanno partecipato infatti centinaia di persone e gruppi di motociclisti provenienti da ogni parte della Calabria e anche dalla Sicilia.

Ospiti d’onore i ragazzi del MotoClub Sicilia 125 2t Damiano Gugliotta, che sono partiti da Siracusa e Catania, a bordo delle loro splendide moto 125 degli anni 90 per prendere parte al Motor Show Scarburato. Nella piazza erano presenti anche gli stand espositivi di note aziende operanti nel settore motori e abbigliamento tecnico, quali BeRace, Barbaro Moto, Automercato Avenoso, Vadalà SRL, che hanno proposto le più recenti novità sul mercato motociclistico dei marchi Yamaha, QJ Motor, Triumph. L’evento ha visto anche un momento religioso di benedizione dei caschi grazie alla presenza del parroco Don Antonino Napoli, con un pensiero speciale rivolto a Salvatore, un membro del moto club, scomparso nel 2023.

I presenti hanno anche avuto la possibilità di partecipare alla gara sound, tipica dei motoraduni, che ha premiato la moto dal sound più forte, una MT09, contestualmente alla suddetta premiazione è avvenuta anche quella del photo contest che, grazie alle votazioni fatte su Instagram, ha premiato la “best bike”, una splendida Yamaha R1.

All’evento non è mancata la parentesi culinaria: lo chef stellato Nino Rossi, appassionato di moto, si è dilettato in uno show coking più che suggestivo, realizzando una enorme millefoglie alla crema che poi è stara offerta a tutti i presenti. Il gruppo I Scarburati ha anche omaggiato tutti i bikers con gadget a tema, bandierine ed adesivi per la felicità dei più piccoli.

Ad allietare il tutto la presenza, per il secondo anno consecutivo, dell’emittente radiofonica Studio 54 Networks che, grazie alla musica e all’animazione curata e travolgente, ha intrattenuto gli ospiti del Motor Show Scarburato ,non lasciando spazio alla noia. Grande soddisfazione da parte del gruppo hanno espresso le parole dal presidente del moto club nell’intervista conclusiva dell’evento: radunarsi è un’occasione per condividere una passione e riunire cuori che battono tutti allo stesso ritmo, quello di un rombo di motore.