Rosalía omaggia il siciliano! La grande rivelazione prima dell’uscita di “Lux”

Tra poche settimane, la cantante Rosalía romperà un silenzio durato tre anni con l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Lux”. L’artista torna sulla scena con un progetto che segna una svolta nella sua traiettoria artistica. Ritorna la metamorfosi tra fede, arte e musica alla ricerca della trascendenza. In uscita il 7 novembre 2025, l’album nasce da una collaborazione inedita tra la voce di Rosalía e la London Symphonic Orchestra, diretta dall’islandese Daníel Bjarnason.

“Lux” è concepito come un viaggio nella trasformazione, descritto dal comunicato ufficiale come un racconto di “mistero femminile, trasformazione e trascendenza”. L’opera si muove “fra intimità e grandiosità operistica”, fondendo suono, linguaggio e cultura in un’unica e complessa visione artistica.

Un album che si prospetta visionario, nato dopo anni d’intenso lavoro

La struttura dell’album “Lux” di Rosalía è stata concepita per riflettere quella di una vera e propria composizione sinfonica, suddivisa in quattro movimenti distinti.

Primo Movimento: Fede e Primi Richiami Religiosi: il primo atto si apre con i brani più intensi e personali:

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo (dove affiorano i primi chiari riferimenti religiosi)

Secondo Movimento – il secondo atto raccoglie quattro tracce che contribuiscono al viaggio di trasformazione:

Berghain

La Perla

Mundo Nuevo

De Madrugá

Terzo Movimento – il terzo segmento include brani che spaziano tra temi e generi diversi:

Dios Es Un Stalker

La Yugular

Sauvignon Blanc

Focu ‘ranni e Jeanne (inclusi solo nelle versioni fisiche dell’album)

Quarto Movimento – l’atto conclusivo dell’opera si chiude con:

La Rumba Del Perdón

Memória

Magnolias

Novia Robot (disponibile esclusivamente sulle copie fisiche del disco)

Un album tradotto in 13 lingue, tra cui il siciliano!

In un’intervista rilasciata a Popcast, la Rosalía ha rivelato che nel suo nuovo progetto, canterà in 13 lingue diverse, dove sarà presente anche il siciliano. Una straordinaria combinazione di lingue e culture completamente diverse tra loro, e di cui la cantante spagnola, è molto soddisfatta:

“E’ iniziato tutto per caso. Ho sentito la necessità di provare a scrivere in altre lingue e vedere come suonassero [riferendosi alle canzoni].Ho perso il contro di quante volte in questi due anni e mezzo abbia registrato e riscritto tutto, per poi mettere insieme i pezzi. E’ come un grande puzzle che si unisce. Sono molto felice ed emozionata”. Non ci resta che attendere l’uscita di Lux, per assaporare un po’ di siciliano all’interno di un album che promette già grandi traguardi.