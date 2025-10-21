Nasce il Progetto Civico Italia con i sindaci Manfredi e Salis

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi a Roma, lascia il Progetto Civico Italia. Presenti oltre 200 amministratori a partire dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Silvia Salis, sindaco di Genova, e poi Ismaele La Vardera, deputato della regione siciliana, Alberto De Toni, sindaco di Udine, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, tra i protagonisti nel febbraio scorso dell’incontro della Rete di Trieste, nata all’interno della Settimana sociale dei cattolici e che ha riunito centinaia di amministratori. Presenti anche Stefano Bonaccini, presidente del Pd e Giuseppe Conte, leader del M5S.

“Nasce oggi -spiega Onorato– una rete che ha lo scopo di mettere insieme tantissime realtà che in tutta Italia amministrano in forma civica città, province e regioni. Già oggi più di 200 di questi amministratori si sono uniti ed è verosimile immaginare che un lavoro che parta dal basso può contribuire in maniera decisiva ad arricchire il centrosinistra”.