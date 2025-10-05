Roma, manifestazione pro Israele: niente guerriglia, si chiede pace e restituzione degli ostaggi | VIDEO

Ieri la guerriglia urbana, scene terroristiche: macchine incendiate, scontri con la polizia, lanci di bombe carta e vandalismo. Oggi una manifestazione pacifica. Le due facce della medaglia tra ProPal e pro Israele. Siamo sempre a Roma, ma gli scenari sono profondamente diversi. Al Tempio Maggiore di Roma, la comunità ebraica manifesta in tranquillità, lontana dai fatti incresciosi accaduti ieri, con tanto di accerchiamento e minacce a una giornalista.

La comunità ebraica della Capitale è scesa in piazza per chiedere la pace a Gaza e la restituzione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas da 2 anni, da quando il 7 ottobre 2023 furono 250 i rapiti e 1200 gli israeliani (compresi donne e bambini) massacrati, sgozzati, stuprati nell’attacco che Hamas ha rivendicato con orgoglio.