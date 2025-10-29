Roma, il medico reggino Domenico Gattuso riceve il “Premio Itaca”

Presso il Comune di Formello (Roma), si è svolta la serata dedicata alla VIII edizione di ITACA20.25, promosso dall’Associazione ITACA2.0. Nel corso dell’evento è stato conferito il “Premio Itaca”, riservato a quelle figure la cui eccellenza professionale si è fatta veicolo di un impegno sociale profondo e tangibile. Nel corso degli anni, sono stati premiati figure di spicco quali il Capo di Stato Maggiore della Difesa nel 2021, il Questore di Roma nel 2023, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano nel 2024, ma anche primari della Sanità nazionale, accademici, giornalisti, scrittori, personalità del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della diplomazia.

Quest’anno, anche un reggino ha ricevuto l’ambito “Premio Itaca”. Stiamo parlando del dott. Domenico Gattuso, Primario presso l’Oncologia dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Il comitato tecnico-scientifico di ITACA20.25 ha motivato la consegna del premio mettendo in risalto la competenza professionale del dott. Gattuso e la sua empatia nello svolgimento della sua professione.