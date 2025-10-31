Roccella Summer Festival 2026, ci saranno anche i Negramaro

Dopo l’annuncio del concerto di Claudio Baglioni in programma per il 25 agosto, il Roccella Summer Festival edizione 2026 è pronto a ufficializzare un nuovo imperdibile appuntamento, che sarà sicuramente tra quelli di punta della prossima estate: il 18 agosto sul palco del Teatro al Castello ci saranno i Negramaro.

Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro infatti tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. Per tutta l’estate 2026, i Negramaro porteranno la loro musica nei più importanti festival italiani, attraversando il Paese da nord a sud, facendo tappa in Calabria il 17 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs) per il Tirreno Festival e il 18 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per il Roccella Summer Festival.

“Una storia ancora semplice”

“Una storia ancora semplice” non è solo un tour, ma un viaggio nella memoria e nel presente, un racconto sonoro che attraversa due decenni di successi, da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino a Casa 69 e ai brani più recenti di Free Love. Un concerto che celebra la forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e vita condivisa, prima di prendersi il tempo necessario per immaginare nuovi inizi. Protagonisti di un percorso che ha segnato la musica italiana contemporanea, i Negramaro hanno costruito un legame indissolubile con il proprio pubblico, trasformando ogni live in un rito generazionale.

Dall’esordio del 2003 fino a oggi, la loro è una storia di amicizia, sperimentazione e libertà creativa: una storia ancora semplice, ma straordinariamente viva. La storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.

Biglietti

I biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” saranno disponibili sui consueti circuiti di TicketOne e Ticket Service Calabria.