Rizziconi, dopo i lavori di restauro svelata la statua della Madonna del Rosario | VIDEO

Domenica scorsa, tantissimi fedeli si sono recati a Piazza Roma, a Rizziconi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, per assistere allo svelamento della statua restaurata della Madonna del Rosario. Alla presenza delle alte cariche istituzionali ed ecclesiastiche, l’evento si è caratterizzato per momenti di profonda preghiera, grazie alla solenne Santa Messa, ed uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio.

Le operazioni di restauro sono state affidate alla dott.ssa Mary Arrichetta, a seguito dell’autorizzazione e alta sorveglianza della Sovrintendenza dei beni culturali e paesaggistici di Reggio Calabria.

Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: