Rivoluzione Amazon! I corrieri indosseranno degli occhiali smart: “capaci di riconoscere indirizzi e pacchi, addio telefono”

Degli nuovi occhiali smart aiuteranno i corrieri nella consegna dei pacchi Amazon. E’ una delle principali innovazioni presentato dall’azienda all’evento Delivering the Future a San Francisco: nuovi dispositivi per rendere le consegne “sicure e innovative”, con tecnologie di intelligenza artificiale, macchine learning e computer vision che si attiveranno automaticamente quando gli autisti parcheggiano e li guidano dal furgone alla destinazione finale.

Gli occhiali – ancora in fase di test – mostrano informazioni trovare i pacchi nel retro del mezzo e indicazioni passo-passo fino alla porta del destinatario. Sarà inoltre possibile scansionare il pacco a mani libere, senza l’uso del cellulare, e rilevazione pericoli di ogni tipo. Sono dotati di un controller integrato nel gilet dei corrieri, con un pulsante Sos per chiedere aiuto

“Invece di dover guardare in basso verso il telefono, puoi mantenere lo sguardo in avanti e oltre il display: resti sempre concentrato su ciò che ti circonda”, racconta un corriere che ha partecipato alla fase di test, Kaleb, in Nebraska. Il vicepresidente di Amazon Viraj Chatterjee spiega che questi occhiali “sono stati studiati con i corrieri per rendere il lavoro più semplice e sicuro. Non vogliamo – assicura – aggiungere altro carico di lavoro o pacchi in più. Non è questo l’intento”.

La sperimentazione è in corso con centinaia di corrieri e, secondo Chatterjee, sta dando risultati positivi ma non si sa ancora quando si passerà all’utilizzo degli occhiali smart su larga scala. “L’intelligenza artificiale fisica – ha poi spiegato il direttore robotics di Amazon, Aaron Parness – non è più un prototipo, ma è una realtà operativa che sta creando nuovi ruoli nella manutenzione, nel controllo e nell’ingegneria, abbiamo circa il 30% di posizioni qualificate in più”.