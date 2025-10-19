Risultati Serie D: la Nissa batte il Savoia, tris di squadre in vetta. Il Messina pareggia a Sambiase. La classifica

Ottava giornata del girone I di Serie D più intensa che mai, sempre all’insegna dell’equilibrio. La sorpresa di giornata è l’ennesima sconfitta della Reggina, che cade ancora al Granillo, questa volta per mano della Vigor Lamezia. Forse, però, comincia a non essere più sorpresa. Lo scontro al vertice tra Nissa e Savoia, invece, è dei siciliani, che vincono per 1-0 e agganciano gli avversari in vetta a quota 15. Insieme a loro, una Vibonese sempre più interessante, che sbanca il campo della Gelbison per 0-2. Dopo il derby, il Messina strappa un pari in casa del Sambiase. In casa biancoscudata attese novità dopo l’avvento di Racing City Group. Già la prossima settimana sarà molto calda.

Risultati Serie D, 8ª giornata

Domenica 19 ottobre

Ore 15.00

Castrumfavara-Ragusa 2-0

Gelbison-Vibonese 0-2

Milazzo-Acireale 2-3

Nissa-Savoia 1-0

Paternò-Igea Virtus 0-2

Reggina-Vigor Lamezia 0-1

Sambiase-ACR Messina 1-1

Ore 15.30

Enna-Sancataldese 1-0

Gela-Athletic Palermo 0-1

Classifica Serie D

Igea Virtus 15 Vibonese 15 Nissa 15 Savoia 13 Sambiase 13 Athletic Palermo 13 Castrumfavara 11 Gela 10 Gelbison 10 Vigor Lamezia 10 Milazzo 9 Reggina 8 Sancataldese 8 Enna 8 Paternò 6 Acireale 5 Ragusa 4 ACR Messina -1 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 9ª giornata

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30

ACR Messina-Castrumfavara

Acireale-Paternò

Athletic Palermo-Sambiase

Gela-Enna

Igea Virtus-Nissa

Sancataldese-Reggina

Savoia-Vibonese

Ragusa-Milazzo

Vigor Lamezia-Gelbison