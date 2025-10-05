Risultati Serie D, ancora tantissimi pareggi: 2-2 per il Messina, la Nissa rallenta ancora. La classifica

Tutti i risultati della 6ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Enna-ACR Messina

Pareggi. Tanti pareggi. Ancora pareggi. Il girone I di Serie D si conferma molto equilibrato e decisamente livellato verso il basso, rispetto agli ultimi anni. Anche oggi, così come accaduto in queste prime giornate, le avversarie si equivalgono e nessuna sembra emergere. Pareggiano Castrumfavara e Gelbison, così come Nissa e Vibonese, Sambiase e Savoia e anche Enna e Messina. La squadra biancoscudata sogna il colpo (e un primo posto solitario, almeno sul campo), ma dopo lo 0-1 di D’Amico si fa rimontare dall’Enna e alla fine riprende la gara per i capelli, per il 2-2 finale firmato da Tesija. Sul campo i punti sarebbero 9, ma con la penalizzazione oggi sono -5, con l’ultimo posto in graduatoria.

E intanto domenica c’è il derby dello Stretto contro la Reggina, che questa volta non fa sorprese e batte per 2-0 il Ragusa. Vince anche il Paternò, di misura sulla Vigor Lamezia. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 6ª giornata

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00
Acireale-Sancataldese 1-1
Castrumfavara-Gelbison 0-0
Enna-ACR Messina 2-2
Nissa-Vibonese 1-1
Paternò-Vigor Lamezia 1-0
Reggina-Ragusa 2-0
Sambiase-Savoia 1-1

Ore 16.00 
Gela-Igea Virtus 1-2 (in corso)
Milazzo-Athletic Palermo 2-1 (in corso)

Classifica Serie D

  1. Gela 10
  2. Savoia 10
  3. Athletic Palermo 9
  4. Igea Virtus 9
  5. Gelbison 9
  6. Sambiase 9
  7. Vibonese 9
  8. Nissa 9
  9. Reggina 8
  10. Castrumfavara 8
  11. Vigor Lamezia 7
  12. Milazzo 6
  13. Paternò 6
  14. Sancataldese 5
  15. Enna 4
  16. Ragusa 3
  17. Acireale 2
  18. ACR Messina -5 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 12 ottobre

Ore 15.00
ACR Messina-Reggina
Acireale-Gela
Athletic Palermo-Enna
Igea Virtus-Sambiase
Sancataldese-Paternò
Savoia-Castrumfavara
Ragusa-Gelbison
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Nissa

