Risultati Serie D, ancora tantissimi pareggi: 2-2 per il Messina, la Nissa rallenta ancora. La classifica

Pareggi. Tanti pareggi. Ancora pareggi. Il girone I di Serie D si conferma molto equilibrato e decisamente livellato verso il basso, rispetto agli ultimi anni. Anche oggi, così come accaduto in queste prime giornate, le avversarie si equivalgono e nessuna sembra emergere. Pareggiano Castrumfavara e Gelbison, così come Nissa e Vibonese, Sambiase e Savoia e anche Enna e Messina. La squadra biancoscudata sogna il colpo (e un primo posto solitario, almeno sul campo), ma dopo lo 0-1 di D’Amico si fa rimontare dall’Enna e alla fine riprende la gara per i capelli, per il 2-2 finale firmato da Tesija. Sul campo i punti sarebbero 9, ma con la penalizzazione oggi sono -5, con l’ultimo posto in graduatoria.

E intanto domenica c’è il derby dello Stretto contro la Reggina, che questa volta non fa sorprese e batte per 2-0 il Ragusa. Vince anche il Paternò, di misura sulla Vigor Lamezia. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 6ª giornata

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Acireale-Sancataldese 1-1

Castrumfavara-Gelbison 0-0

Enna-ACR Messina 2-2

Nissa-Vibonese 1-1

Paternò-Vigor Lamezia 1-0

Reggina-Ragusa 2-0

Sambiase-Savoia 1-1

Ore 16.00

Gela-Igea Virtus 1-2 (in corso)

Milazzo-Athletic Palermo 2-1 (in corso)

Classifica Serie D

Gela 10 Savoia 10 Athletic Palermo 9 Igea Virtus 9 Gelbison 9 Sambiase 9 Vibonese 9 Nissa 9 Reggina 8 Castrumfavara 8 Vigor Lamezia 7 Milazzo 6 Paternò 6 Sancataldese 5 Enna 4 Ragusa 3 Acireale 2 ACR Messina -5 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 12 ottobre

Ore 15.00

ACR Messina-Reggina

Acireale-Gela

Athletic Palermo-Enna

Igea Virtus-Sambiase

Sancataldese-Paternò

Savoia-Castrumfavara

Ragusa-Gelbison

Vibonese-Milazzo

Vigor Lamezia-Nissa