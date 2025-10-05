Risultati Serie D, ancora tantissimi pareggi: 2-2 per il Messina, la Nissa rallenta ancora. La classifica

Pareggi. Tanti pareggi. Ancora pareggi. Il girone I di Serie D si conferma molto equilibrato e decisamente livellato verso il basso, rispetto agli ultimi anni. Anche oggi, così come accaduto in queste prime giornate, le avversarie si equivalgono e nessuna sembra emergere. Pareggiano Castrumfavara e Gelbison, così come Nissa e Vibonese, Sambiase e Savoia e anche Enna e Messina. La squadra biancoscudata sogna il colpo (e un primo posto solitario, almeno sul campo), ma dopo lo 0-1 di D’Amico si fa rimontare dall’Enna e alla fine riprende la gara per i capelli, per il 2-2 finale firmato da Tesija. Sul campo i punti sarebbero 9, ma con la penalizzazione oggi sono -5, con l’ultimo posto in graduatoria.
E intanto domenica c’è il derby dello Stretto contro la Reggina, che questa volta non fa sorprese e batte per 2-0 il Ragusa. Vince anche il Paternò, di misura sulla Vigor Lamezia. Di seguito risultati e classifica.
Risultati Serie D, 6ª giornata
Domenica 5 ottobre
Ore 15.00
Acireale-Sancataldese 1-1
Castrumfavara-Gelbison 0-0
Enna-ACR Messina 2-2
Nissa-Vibonese 1-1
Paternò-Vigor Lamezia 1-0
Reggina-Ragusa 2-0
Sambiase-Savoia 1-1
Ore 16.00
Gela-Igea Virtus 1-2 (in corso)
Milazzo-Athletic Palermo 2-1 (in corso)
Classifica Serie D
- Gela 10
- Savoia 10
- Athletic Palermo 9
- Igea Virtus 9
- Gelbison 9
- Sambiase 9
- Vibonese 9
- Nissa 9
- Reggina 8
- Castrumfavara 8
- Vigor Lamezia 7
- Milazzo 6
- Paternò 6
- Sancataldese 5
- Enna 4
- Ragusa 3
- Acireale 2
- ACR Messina -5 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 7ª giornata
Domenica 12 ottobre
Ore 15.00
ACR Messina-Reggina
Acireale-Gela
Athletic Palermo-Enna
Igea Virtus-Sambiase
Sancataldese-Paternò
Savoia-Castrumfavara
Ragusa-Gelbison
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Nissa