Risultati Serie C: Trapani sconfitto a Bergamo, il Catania sogna. La nuova classifica

Solo due gare al termine della 10ª giornata del girone C di Serie C. Quasi tutte in campo nel weekend che ha visto – come risultato più importante – quello del Catania, vittorioso per 2-0 contro la Salernitana nel match clou del turno. Ora gli etnei sono a meno uno proprio dai granata e dall’altra capolista Benevento, che ha vinto e che andrà sempre al “Massimino” nel prossimo fine settimana. Il Trapani di Aronica perde a Bergamo, in casa dell’Atalanta U23, cadendo per via di due reti segnate in avvio. Ancora sconfitto il Siracusa: 1-0 a Caserta.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia 0-2

Crotone-Monopoli 0-1

Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30

Latina-Giugliano 0-1

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa 1-0

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani 2-0

Benevento-Potenza 2-0

Catania-Salernitana 2-0

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Salernitana 22 Catania 21 Casarano 18 Crotone 17 Cosenza 16 Monopoli 15 Casertana 14 Potenza 13 Latina 12 Sorrento 11 Atalanta U23 11 Audace Cerignola 10* Foggia 10 Picerno 9* Giugliano 9 Trapani 8 (-8) Altamura 8* Cavese 5* Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno

Cavese-Crotone

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana