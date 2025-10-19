Risultati Serie C: Trapani sconfitto a Bergamo, il Catania sogna. La nuova classifica

Quasi tutte in campo nel weekend che ha visto - come risultato più importante - quello del Catania, vittorioso per 2-0 contro la Salernitana nel match clou del turno

Atalanta U23-Trapani
Foto Trapani FC

Solo due gare al termine della 10ª giornata del girone C di Serie C. Quasi tutte in campo nel weekend che ha visto – come risultato più importante – quello del Catania, vittorioso per 2-0 contro la Salernitana nel match clou del turno. Ora gli etnei sono a meno uno proprio dai granata e dall’altra capolista Benevento, che ha vinto e che andrà sempre al “Massimino” nel prossimo fine settimana. Il Trapani di Aronica perde a Bergamo, in casa dell’Atalanta U23, cadendo per via di due reti segnate in avvio. Ancora sconfitto il Siracusa: 1-0 a Caserta.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30
Latina-Giugliano 0-1

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30
Casertana-Siracusa 1-0

Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani 2-0
Benevento-Potenza 2-0
Catania-Salernitana 2-0

Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30
Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 22
  2. Salernitana 22
  3. Catania 21
  4. Casarano 18
  5. Crotone 17
  6. Cosenza 16
  7. Monopoli 15
  8. Casertana 14
  9. Potenza 13
  10. Latina 12
  11. Sorrento 11
  12. Atalanta U23 11
  13. Audace Cerignola 10*
  14. Foggia 10
  15. Picerno 9*
  16. Giugliano 9
  17. Trapani 8 (-8)
  18. Altamura 8*
  19. Cavese 5*
  20. Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno
Cavese-Crotone

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento
Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

