Risultati Serie C: Trapani sconfitto a Bergamo, il Catania sogna. La nuova classifica

Solo due gare al termine della 10ª giornata del girone C di Serie C. Quasi tutte in campo nel weekend che ha visto – come risultato più importante – quello del Catania, vittorioso per 2-0 contro la Salernitana nel match clou del turno. Ora gli etnei sono a meno uno proprio dai granata e dall’altra capolista Benevento, che ha vinto e che andrà sempre al “Massimino” nel prossimo fine settimana. Il Trapani di Aronica perde a Bergamo, in casa dell’Atalanta U23, cadendo per via di due reti segnate in avvio. Ancora sconfitto il Siracusa: 1-0 a Caserta.
Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2
Ore 17.30
Latina-Giugliano 0-1
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa 1-0
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani 2-0
Benevento-Potenza 2-0
Catania-Salernitana 2-0
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 22
- Salernitana 22
- Catania 21
- Casarano 18
- Crotone 17
- Cosenza 16
- Monopoli 15
- Casertana 14
- Potenza 13
- Latina 12
- Sorrento 11
- Atalanta U23 11
- Audace Cerignola 10*
- Foggia 10
- Picerno 9*
- Giugliano 9
- Trapani 8 (-8)
- Altamura 8*
- Cavese 5*
- Siracusa 3
*1 partita in meno
Prossimo turno, 11ª giornata
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picierno
Cavese-Crotone
Ore 17:30
Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola
Ore 14:30
Catania-Benevento
Cosenza-Potenza
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana