Risultati Serie C 9ª Giornata: colpo a Cava, il Trapani rialza la testa! Sconfitte Cosenza e Siracusa | CLASSIFICA

Dopo 4 giornate passate senza vittorie, con 3 punti frutto di 3 pareggi e una sola sconfitta, il Trapani rialza la testa e torna alla vittoria. Colpo dei granata a Cava de’ Tirreni con gol firmato Fischnaller al 77′. I siciliani escono dalla zona Playout e salgono a quota 8 punti: senza la penalizzazione sarebbero a quota 16 a battagliare nelle zone nobili della classifica. I Playoff distano, comunque, solo 4 punti.

Pomeriggio di tutt’altro tenore per il Siracusa. Terza sconfitta consecutiva quella rimediata in casa contro il Sorrento (0-1, rete di D’Ursi). Momento complicata dentro (1 vittoria e 8 sconfitte) e fuori dal rettangolo verde per la neopromossa sicula con l’allenatore Turati sulla graticola.

Dopo 6 risultati utili consecutivi si ferma anche il Cosenza. I ‘Lupi’ cadono in casa contro l’Atalanta U23 per 1-2. All’iniziale vantaggio ospite firmato da Misitano al 23′, risponde Achour al 73′. Quando la gara sembrava ormai indirizzata sui binari della parità, la rete di Simonetto al 92′ permette ai bergamaschi di uscire dal “Marulla” con 3 punti pesanti.

In vetta la Salernitana consolida il primo posto vincendo a Monopoli, tris esterno per il Crotone a Foggia e per il Catania sul campo del Giugliano.

Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone 0-3

Giugliano-Catania 0-3

Picerno-Casertana 0-2

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Salernitana 0-1

Casarano-Audace Cerignola 3-0

Cavese-Trapani 0-1

Cosenza-Atalanta U23 1-2

Potenza-Latina 0-0

Siracusa-Sorrento 0-1

Ore 17.30

Benevento-Altamura

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 22 Catania 18 Casarano 18 Crotone 17 Benevento 16* Cosenza 15 Casertana 14 Potenza 13 Monopoli 12 Latina 12 Sorrento 10 Audace Cerignola 10 Picerno 9 Altamura 8* Trapani 8 (-8) Atalanta U23 8 Foggia 7 Giugliano 6 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 10ª giornata

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia

Crotone-Monopoli

Sorrento-Cosenza

Ore 17.30

Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani

Benevento-Potenza

Catania-Salernitana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno