Risultati Serie C 9ª Giornata: colpo a Cava, il Trapani rialza la testa! Sconfitte Cosenza e Siracusa | CLASSIFICA

Dopo 4 giornate passate senza vittorie, con 3 punti frutto di 3 pareggi e una sola sconfitta, il Trapani rialza la testa e torna alla vittoria. Colpo dei granata a Cava de’ Tirreni con gol firmato Fischnaller al 77′. I siciliani escono dalla zona Playout e salgono a quota 8 punti: senza la penalizzazione sarebbero a quota 16 a battagliare nelle zone nobili della classifica. I Playoff distano, comunque, solo 4 punti.
Pomeriggio di tutt’altro tenore per il Siracusa. Terza sconfitta consecutiva quella rimediata in casa contro il Sorrento (0-1, rete di D’Ursi). Momento complicata dentro (1 vittoria e 8 sconfitte) e fuori dal rettangolo verde per la neopromossa sicula con l’allenatore Turati sulla graticola.
Dopo 6 risultati utili consecutivi si ferma anche il Cosenza. I ‘Lupi’ cadono in casa contro l’Atalanta U23 per 1-2. All’iniziale vantaggio ospite firmato da Misitano al 23′, risponde Achour al 73′. Quando la gara sembrava ormai indirizzata sui binari della parità, la rete di Simonetto al 92′ permette ai bergamaschi di uscire dal “Marulla” con 3 punti pesanti.
In vetta la Salernitana consolida il primo posto vincendo a Monopoli, tris esterno per il Crotone a Foggia e per il Catania sul campo del Giugliano.
Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone 0-3
Giugliano-Catania 0-3
Picerno-Casertana 0-2
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Salernitana 0-1
Casarano-Audace Cerignola 3-0
Cavese-Trapani 0-1
Cosenza-Atalanta U23 1-2
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
Ore 17.30
Benevento-Altamura
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 22
- Catania 18
- Casarano 18
- Crotone 17
- Benevento 16*
- Cosenza 15
- Casertana 14
- Potenza 13
- Monopoli 12
- Latina 12
- Sorrento 10
- Audace Cerignola 10
- Picerno 9
- Altamura 8*
- Trapani 8 (-8)
- Atalanta U23 8
- Foggia 7
- Giugliano 6
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in meno
Prossimo turno, 10ª giornata
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia
Crotone-Monopoli
Sorrento-Cosenza
Ore 17.30
Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno