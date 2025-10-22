Risanamento Messina, prosegue l’assegnazione dei nuovi alloggi | DETTAGLI

ArisMe, Agenzia per il Risanamento del Comune di Messina, in sinergia con la Struttura Commissariale per il Risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, prosegue l’assegnazione di nuovi alloggi ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare. Domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 9.30, a Palazzo Zanca, saranno consegnate le chiavi di undici appartamenti destinati ad altrettante famiglie aventi diritto di via Taormina, dove sono in corso le operazioni di demolizione che si concluderanno entro la fine del 2025. La consegna delle chiavi avverrà alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, del sub commissario al risanamento Santi Trovato e del presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli