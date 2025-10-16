Risanamento Messina, iniziati i lavori di demolizione in via Taormina | FOTO

Prosegue come da cronoprogramma l’attività di risanamento del territorio portata avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della regione Renato Schifani. Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione di una serie di baracche in via Taormina, tra le quali quelle colpite da un incendio lo scorso mese di marzo. Presenti all’avvio del lavoro delle ruspe il sindaco di Messina Federico Basile, il sub commissario al risanamento Santi Trovato, il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli ed il responsabile del cantiere Daniele Picci per l’impresa Cericola.

I lavori, che complessivamente nel tratto interessato di via Taormina porteranno alla demolizione di circa 45 strutture, dovranno concludersi tra 90 giorni e rientrano in quella che è stata definita dal sub commissario Trovato “la campagna d’autunno” e che riguarderà nelle prossime settimane altri cantieri. Già dalla prossima settimana infatti saranno consegnati i lavori per le demolizioni in via Quinto Ennio, dove si sono conclusi i trasferimenti delle famiglie nei nuovi alloggi. Proseguono le attività al Largo Diogene, mentre entro fine mese le ruspe entreranno in azione nel rione Ariella.