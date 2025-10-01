“Ripartiamo dalla bellezza”, ma ora è pure peggio… le bugie di Falcomatà in un clamoroso VIDEO di 11 anni fa

“Nel 2014 Falcomatà prometteva di ‘ripartire dalla bellezza’. Undici anni dopo, la realtà è ben diversa: strade distrutte, opere pubbliche incompiute, rifiuti ovunque, degrado sotto gli occhi di tutti. Quelle stesse parole oggi suonano come uno schiaffo ai cittadini che ogni giorno continuano a vivere nel brutto, nell’abbandono e nell’indifferenza. Guardate questo video: il confronto tra le promesse di ieri e il disastro di oggi non lascia spazio a interpretazioni. Perché la verità è semplice: le parole volano, ma intanto la città resta ferma”.

Queste parole sono di Massimo Ripepi. Il Consigliere Comunale le ha scritte accompagnandole a un clamoroso video che mette a confronto le parole di Falcomatà di undici anni fa e la situazione attuale. Identica, praticamente, anzi peggiore. All’epoca, nel 2014, il Sindaco di Reggio Calabria parlava così, ma nessuno pensava che oggi – nel 2025 – la situazione sarebbe potuta essere questa.