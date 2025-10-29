“Rino Gaetano sempre più blu”, ecco il trailer del film nel giorno del suo 75° compleanno. Pronta l’uscita nelle sale

Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, il 29 ottobre 2025, arriva il trailer ufficiale di “Rino Gaetano sempre più blu”, il nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli, nelle sale solo il 24, 25 e 26 novembre. A cinquant’anni da “Ma il cielo è sempre più blu”, il film – prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e distribuito da Medusa Film -– Produttrice esecutiva Sudovest Produzioni Silvia Fiorani, produttore Rai Fabio Mancini, produttore associato Indigo Film Stefano d’Avella, produttore associato Gianvito Casadonte, produttore associato Gianfranco Romano, restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia e poesia. Un ritratto corale costruito con materiali unici — taccuini privati, interviste rare, memorie custodite e un brano inedito dal titolo Un Film a Colori — Jet Set (in uscita digitale per Sony Music Italy).

Testimonianze e racconti inediti da amici e parenti

Nel racconto di “Rino Gaetano sempre più blu”, la storia del cantautore nato a Crotone, si intrecciano un mosaico di voci — dalla sorella Anna Gaetano al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, agli eredi spirituali come Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere, Giordana Angi — ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello. E poi c’è Tommaso Labate, che a bordo di una Fiat 128 ci riporta nei luoghi della Calabria di Rino, mentre la narrazione – affidata alla voce di Peppe Lanzetta, e ai timbri intensi di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino – ci svela un Rino più intimo, universale, profondamente nostro.

Tra un pensiero tagliente e una risata disarmante, tra l’intervista con Enzo Siciliano, futuro presidente della Rai e tre lenti speciali, quelle di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco si delinea l’opera di Rino al di là delle etichette, delle caricature, delle nostalgie.

A fine novembre il film nelle sale cinematografiche

Il film sarà nelle sale il 24, 25 e 26 novembre, ma oggi, 29 ottobre – per celebrare il 75° compleanno di Rino – il pubblico potrà vivere in anteprima questo viaggio poetico e visionario insieme con tre proiezioni speciali:

Milano – Cinema Anteo

Bologna – Cinema Rialto

Roma – Cinema Giulio Cesare e Barberini

Napoli – Cinema Metropolitan

Inoltre, nell’anno del 75° compleanno e del 50° anniversario della canzone, oltre al film di Giorgio Verdelli, l’album “E IO CI STO” di Rino Gaetano rivive a 45 anni dalla pubblicazione con un’edizione speciale in uscita il 21 novembre per Sony Music Italy. Un repack che uscirà in CD e vinile con i brani dalla tracklist originale rimasterizzati a 192kHz più una bonus track che viene svelata oggi, 29 ottobre. Il vinile, di colore rosso, è accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che descrive un videoclip mai realizzato. Il pre-order è attualmente disponibile al seguente link https://sme.lnk.to/eiocisto.