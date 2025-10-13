Rinnovo del CCNL Servizi Ambientali: “trattativa ferma, situazione inaccettabile. Pronto lo sciopero in tutti i Comuni della Calabria”

“Lo stato attuale della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali è inaccettabile e ha portato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali a proclamare lo sciopero generale del comparto per giovedì 17 ottobre. Anche in Calabria la mobilitazione sarà totale e interesserà i 404 Comuni della regione”. Le segreterie regionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL Calabria denunciano come “da quasi un anno i lavoratori e le lavoratrici del settore attendano un rinnovo contrattuale che restituisca dignità e giusto riconoscimento economico a chi garantisce ogni giorno servizi pubblici essenziali di igiene urbana e tutela ambientale”.

“È inaccettabile – si legge nella nota congiunta – che le associazioni datoriali continuino a trincerarsi dietro logiche di contenimento dei costi, rifiutando di affrontare i nodi centrali del confronto: rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza, nuovo sistema di classificazione del personale, e adeguamento salariale coerente con l’aumento del costo della vita. In Calabria operano oltre 5.800 addetti del comparto ambientale, che ogni giorno assicurano la pulizia delle città, la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente, spesso in condizioni difficili, con mezzi obsoleti e con salari che non rispecchiano il valore del lavoro svolto. È doveroso – sottolineano i sindacati – che la politica regionale e gli enti locali dimostrino attenzione e sostegno concreto a questi lavoratori che rappresentano un presidio essenziale di legalità, decoro e salute pubblica”.

Le quattro sigle sindacali rivolgono un appello all’ANCI Calabria affinché “intervenga con urgenza presso le associazioni datoriali per sbloccare lo stallo negoziale” e invitano sindaci, amministratori e forze politiche regionali e comunali a “uscire dal silenzio e schierarsi apertamente a fianco di chi ogni giorno garantisce un servizio indispensabile per le comunità. Se il 17 ottobre – concludono FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL Calabria – si dovessero registrare disagi nei servizi di raccolta e igiene urbana, la responsabilità non sarà dei lavoratori, ma di chi continua a negare il diritto a un contratto giusto, moderno e rispettoso della dignità e del valore sociale del lavoro ambientale”.