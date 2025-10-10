Rimini: alla fiera TTG Travel Experience presentato il progetto Feel Aspromonte

Grande successo di pubblico e di contenuti per la presentazione del progetto Feel Aspromonte alla fiera TTG Travel Experience 2025 di Rimini, nello spazio Calabria Straordinaria, dove il progetto è stato raccontato come un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali. All’incontro hanno partecipato Cosimo Caridi, Dirigente della Regione Calabria, e Giovanni Calabrese, recentemente rieletto alle elezioni regionali, insieme al Vicesindaco di Sant’Alessio in Aspromonte Giuseppe Romeo e al Consigliere Fabio Marra del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte. Nel suo intervento introduttivo, Giuseppe Romeo ha sottolineato come Feel Aspromonte rappresenti un passaggio strategico per il futuro del territorio: “Sant’Alessio sta tracciando una via nuova per i borghi dell’Aspromonte: un turismo autentico, partecipato, capace di mettere in rete comunità, giovani e imprese locali”.

“Feel Aspromonte non è un semplice marchio turistico, ma un laboratorio di identità e collaborazione”

A seguire, Roberto Quatraccioni, esperto di marketing territoriale e di comunità, ha illustrato la visione e le attività del progetto, curate da Tatix, che sta coordinando l’intero percorso di marketing di comunità e territoriale: “Feel Aspromonte non è un semplice marchio turistico, ma un laboratorio di identità e collaborazione. Significa riconnettere le persone ai luoghi, rigenerare il senso di appartenenza e generare sviluppo a partire dalle relazioni.”

Il seminario ha visto anche gli interventi di Luigi Romeo e Martina Tedesco della Cooperativa di Comunità Radici d’Aspromonte, che hanno raccontato le esperienze nate dal basso, tra innovazione sociale, enogastronomia e turismo esperienziale.

Durante l’evento è stato proiettato in anteprima il videoclip ufficiale di Feel Aspromonte, seguito da una degustazione di prodotti tipici calabresi — susumelle, piparelle e vini locali — molto apprezzata dal pubblico del TTG.

Cosimo Caridi ha evidenziato il valore del progetto come esempio di buona pratica

Nel suo intervento, Cosimo Caridi ha evidenziato il valore del progetto come esempio di buona pratica:“Feel Aspromonte è un virtuoso esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese. Un modello concreto di governance territoriale che può ispirare altre aree della Calabria”.

“Sant’Alessio e Feel Aspromonte rappresentano un modello replicabile di valorizzazione e rigenerazione dei borghi calabresi”

Giovanni Calabrese, recentemente rieletto in Consiglio Regionale, ha ribadito il proprio sostegno al progetto e la sua valenza strategica: “Sant’Alessio e Feel Aspromonte rappresentano un modello replicabile di valorizzazione e rigenerazione dei borghi calabresi. Qui si è costruito un percorso reale di turismo identitario e sostenibile, che mette al centro le comunità e i loro saperi.”

Che cosa fa Feel Aspromonte

Feel Aspromonte è un progetto di marketing di comunità e territoriale promosso dal Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, con l’adesione del GAL BaTiR, dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni di Calanna, Laganadi e Santo Stefano in Aspromonte.

Il progetto raccoglie, valorizza e promuove le esperienze autentiche che raccontano l’anima del territorio: passeggiate tra boschi e borghi, incontri con artigiani e produttori, laboratori del gusto, cammini spirituali, suoni e storie che nascono dalle comunità locali.

Attraverso un catalogo esperienziale digitale, Feel Aspromonte mette in rete operatori, imprese e cittadini, creando un’offerta turistica condivisa, sostenibile e capace di trasmettere il senso più profondo dell’Aspromonte: quello di una terra viva, accogliente e in continua rinascita.

Per approfondimenti e per scoprire il catalogo delle esperienze:

www.feelaspromonte.it.